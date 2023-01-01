Queen — минусовки песен скачать бесплатно, без регистрации
|
Год создания группы: 1970
Страна: Великобритания
Язык: английский
"Queen" - одна из групп, оказавших наиболее сильное влияние на развитие музыки в дальнейшем. Она образовалась в Великобритании в 1970 году. Солистом группы с её начала и до своей смерти в 1991 году был Фредди Меркьюри. После его кончины группа продолжила существование и работает над альбомами и по сей день. На своих концертах "Queen" играет как новый репертуар, так и старые, любимые многими песни. На этой странице Вы можете скачать минусовки группы Queen бесплатно и без регистрации.
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 17556
За неделю: 15809
Show must go on
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.6 Мб
Просмотров всего: 15396
За неделю: 14258
We Will Rock You
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 1.6 Мб
Просмотров всего: 13189
За неделю: 5868
We Will Rock You
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 9940
За неделю: 6540
I Want To Break Free
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 1.4 Мб
Просмотров всего: 9086
За неделю: 7283
We Will Rock You
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 5.7 Мб
Просмотров всего: 8809
За неделю: 6763
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 5.1 Мб
Просмотров всего: 8532
За неделю: 5440
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.5 Мб
Просмотров всего: 6467
За неделю: 4992
We are the champions
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 0.0 Мб
Просмотров всего: 6416
За неделю: 2462
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.0 Мб
Просмотров всего: 6333
За неделю: 3357
The Show Must Go On
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.6 Мб
Просмотров всего: 6198
За неделю: 2320
Bohemian Rhapsody (Original+Back)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.0 Мб
Просмотров всего: 5885
За неделю: 4101
Don't Stop Me Now
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.2 Мб
Просмотров всего: 5774
За неделю: 2578
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.3 Мб
Просмотров всего: 5498
За неделю: 3643
We Will Rock You
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.1 Мб
Просмотров всего: 5398
За неделю: 2350
We Are The Champions
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 3.7 Мб
Просмотров всего: 4857
За неделю: 2274
The Show must go on
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.8 Мб
Просмотров всего: 4751
За неделю: 2469
I Want To Break Free
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.6 Мб
Просмотров всего: 4733
За неделю: 2369
We are the champions
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 5.3 Мб
Просмотров всего: 4626
За неделю: 2083
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.4 Мб
Просмотров всего: 4423
За неделю: 1946
Too Much Love Will Kill You
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 2.6 Мб
Просмотров всего: 4372
За неделю: 2030
Love Of My Life (Original)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.9 Мб
Просмотров всего: 4323
За неделю: 2784
Somebody To Love
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.3 Мб
Просмотров всего: 4321
За неделю: 1762
Medley(Don'T Stop Me Now/Crazy Little Thing Called Love/We Are The Champions)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 4121
За неделю: 3078
Love Of My Life
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.1 Мб
Просмотров всего: 3999
За неделю: 2134
Radio Ga Ga
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.7 Мб
Просмотров всего: 3981
За неделю: 2846
We Are The Champions
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 5.2 Мб
Просмотров всего: 3981
За неделю: 2424
You Don'T Fool Me
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.5 Мб
Просмотров всего: 3966
За неделю: 1679
Crazy Little Thing Called Love(ORIG)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.7 Мб
Просмотров всего: 3911
За неделю: 1645
Dont Stop Me Now
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.7 Мб
Просмотров всего: 3832
За неделю: 2469
Another One Bites The Dust (Back)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 5.4 Мб
Просмотров всего: 3822
За неделю: 1769
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.5 Мб
Просмотров всего: 3775
За неделю: 1657
A Kind Of Magic
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 5.3 Мб
Просмотров всего: 3644
За неделю: 1432
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 5.0 Мб
Просмотров всего: 3581
За неделю: 1495
Love Of My Life
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.3 Мб
Просмотров всего: 3536
За неделю: 1659
Killer Queen
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 6.9 Мб
Просмотров всего: 3507
За неделю: 1601
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 320 кбит/с
Размер: 14.0 Мб
Просмотров всего: 3503
За неделю: 1342
BOHEMIAN RHAPSODY orchestral arrangement
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 14.5 Мб
Просмотров всего: 3437
За неделю: 1499
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 320 кбит/с
Размер: 5.2 Мб
Просмотров всего: 3382
За неделю: 1729
Radio GaGa
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 1.6 Мб
Просмотров всего: 3376
За неделю: 1218
We Will Rock You (Original, Back)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 0.9 Мб
Просмотров всего: 3366
За неделю: 2445
We Will Rock You
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 0.0 Мб
Просмотров всего: 3281
За неделю: 1319
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.6 Мб
Просмотров всего: 3279
За неделю: 1244
Somebody To Love (Original, Back)
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 2.2 Мб
Просмотров всего: 3177
За неделю: 1255
We Are The Champions (Original, Back)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 5.5 Мб
Просмотров всего: 3153
За неделю: 1275
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 6.1 Мб
Просмотров всего: 3088
За неделю: 1225
Bohemian Rhapsody
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 3045
За неделю: 1358
I Want To Break Free (Original)
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.1 Мб
Просмотров всего: 2962
За неделю: 1213
The Show Must Go On (Original, Back)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 2952
За неделю: 2071
Killer Queen
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.1 Мб
Просмотров всего: 2882
За неделю: 1016
Queen-LOVE OF MY LIFE
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.6 Мб
Просмотров всего: 2855
За неделю: 1028
Who Wants To Live Forever
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 2829
За неделю: 1472
Don't Stop Me Now
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.1 Мб
Просмотров всего: 2828
За неделю: 1564
I Want To Break Free
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.3 Мб
Просмотров всего: 2791
За неделю: 1229
A Kind Of Magic
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 4.8 Мб
Просмотров всего: 2774
За неделю: 1752
A Kind Of Magic
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.6 Мб
Просмотров всего: 2764
За неделю: 1423
Princes of the Universe
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.2 Мб
Просмотров всего: 2738
За неделю: 1077
Crazy Little Thing Called Love
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 2720
За неделю: 2435
Another One Bites The Dust
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.6 Мб
Просмотров всего: 2662
За неделю: 1016
I Want It All
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.2 Мб
Просмотров всего: 2637
За неделю: 1643
Scandal
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 2619
За неделю: 1269
Friends Will Be Friends (Original, Back)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.5 Мб
Просмотров всего: 2578
За неделю: 1130
I Want To Break Free (remix)
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.1 Мб
Просмотров всего: 2557
За неделю: 1298
Don'T Stop Me Now
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.7 Мб
Просмотров всего: 2510
За неделю: 1617
Mother Love
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.4 Мб
Просмотров всего: 2433
За неделю: 1122
Don'T Stop Me Now
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.3 Мб
Просмотров всего: 2418
За неделю: 1237
The Miracle
Queen
|
Качество: 320 кбит/с
Размер: 9.9 Мб
Просмотров всего: 2415
За неделю: 1844
The Show Must Go On
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.3 Мб
Просмотров всего: 2394
За неделю: 1239
I Was Born To Love You
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.6 Мб
Просмотров всего: 2380
За неделю: 1052
Innuendo
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 2.7 Мб
Просмотров всего: 2371
За неделю: 1333
We Are the Champions
Queen
|
Размер: 0.0 Мб
Просмотров всего: 2346
За неделю: 884
Save Me
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 2342
За неделю: 1354
Crazy Little Thing Called Love
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 2.3 Мб
Просмотров всего: 2340
За неделю: 1486
We Will Rock You
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.1 Мб
Просмотров всего: 2329
За неделю: 1492
We Will Rock You
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.0 Мб
Просмотров всего: 2273
За неделю: 1070
Under Pressure (Original)
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 0.0 Мб
Просмотров всего: 2269
За неделю: 1065
Don't Stop Me Now
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.1 Мб
Просмотров всего: 2268
За неделю: 974
ItS A Hard Life
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 0.0 Мб
Просмотров всего: 2262
За неделю: 1071
A Kind Of Magic
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 2243
За неделю: 1012
These Are The Days Of Our Lives
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.4 Мб
Просмотров всего: 2233
За неделю: 1000
Bijou
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.0 Мб
Просмотров всего: 2217
За неделю: 756
Keep Yourself Alive
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 0.0 Мб
Просмотров всего: 2206
За неделю: 1077
Killer Queen
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.8 Мб
Просмотров всего: 2200
За неделю: 1058
A Kind Of Magic
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 4.6 Мб
Просмотров всего: 2198
За неделю: 1701
Who Wants To Live Forever
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 4.6 Мб
Просмотров всего: 2180
За неделю: 1753
I Want It All
Queen
|
Качество: 192 кбит/с
Размер: 4.6 Мб
Просмотров всего: 2171
За неделю: 1201
The Miracle
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 4.8 Мб
Просмотров всего: 2159
За неделю: 1203
You Don't Fool Me
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.3 Мб
Просмотров всего: 2150
За неделю: 1079
Bicycle Race
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 2.0 Мб
Просмотров всего: 2140
За неделю: 849
Seven Seas Of Rhye
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 2.8 Мб
Просмотров всего: 2137
За неделю: 1786
Under Pressure
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.8 Мб
Просмотров всего: 2126
За неделю: 986
Keep Yourself Alive
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 2086
За неделю: 870
Fat Bottomed Girls
Queen
|
Качество: 160 кбит/с
Размер: 2.8 Мб
Просмотров всего: 2049
За неделю: 916
Play The Game
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.9 Мб
Просмотров всего: 2032
За неделю: 1128
Killer Queen
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.9 Мб
Просмотров всего: 2008
За неделю: 902
Under Pressure
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.5 Мб
Просмотров всего: 2005
За неделю: 851
Save Me(ORIG)
Queen
|
Качество: 320 кбит/с
Размер: 6.4 Мб
Просмотров всего: 1994
За неделю: 1108
Killer Queen
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 3.2 Мб
Просмотров всего: 1990
За неделю: 910
You'Re My Best Friend
Queen
|
Качество: 128 кбит/с
Размер: 2.8 Мб
Просмотров всего: 1986
За неделю: 781
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
|
Размер: 0.0 Мб
Просмотров всего: 1948
За неделю: 1024
Queen & David Bowie - Under Pressure (Duet)
Queen