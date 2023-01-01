Queen — минусовки песен скачать бесплатно, без регистрации

Год создания группы: 1970 Страна: Великобритания Язык: английский Глэм-рок, Рок, Хард Рок Жанры: "Queen" - одна из групп, оказавших наиболее сильное влияние на развитие музыки в дальнейшем. Она образовалась в Великобритании в 1970 году. Солистом группы с её начала и до своей смерти в 1991 году был Фредди Меркьюри. После его кончины группа продолжила существование и работает над альбомами и по сей день. На своих концертах "Queen" играет как новый репертуар, так и старые, любимые многими песни. На этой странице Вы можете скачать минусовки группы Queen бесплатно и без регистрации.